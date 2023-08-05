Безуспішні атаки окупантів та наступ ЗСУ: зведення Генштабу

Український пілот дрону. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують вбивати мирних жителів України та ігнорувати закони і звичаї війни. Окупанти тероризують українців та завдають ударів по військових й цивільних об'єктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом минулої доби станом на 18:00 російські окупанти завдали одного ракетного та 48 авіаційних ударів по Україні. Також вони вісім разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Наразі ракетна небезпека в Україні залишається високою.

Удари українських воїнів за добу

За минулу добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Авіація України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника", — наголосили у повідомленні.

Ситуація на фронті 5 серпня

На Харківщині, а саме на Куп'янському напрямку, ЗСУ з успіхом відбили атаки окупантів в районах Вільшаної та Синьківки.

В Луганській області на Лиманському напрямку російська армія безуспішно наступала в районі Білогорівки.

На Донеччині біля Бахмуту українські бійці стримують дії ворога в районі Курдюмівки.

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки... На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки", — додали у Генштабі.

Водночас українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.