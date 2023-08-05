Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Безуспешные атаки оккупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба arrow

Безуспешные атаки оккупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба

5 августа 2023 20:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуспешные атаки окупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба
Украинский пилот дрона. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне продолжают убивать мирных жителей и игнорировать законы и обычаи войны. Оккупанты терроризируют украинцев и наносят удары по военным и гражданским объектам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары армии РФ в сутки

За прошедшие сутки по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли один ракетный и 48 авиационных ударов по Украине. Они восемь раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

В настоящее время ракетная опасность в Украине остается высокой.

Удары украинских воинов в сутки

За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Авиация Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", — отметили в сообщении.

Ситуация на фронте 5 августа

В Харьковской области, а именно на Купянском направлении ВСУ с успехом отразили атаки оккупантов в районах Ольшаной и Синьковки.

В Луганской области на Лиманском направлении российская армия безуспешно наступала в районе Белогоровки.

В Донецкой области возле Бахмута украинские бойцы сдерживают действия врага в районе Курдюмовки.

"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки... На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки", — добавили в Генштабе.

В то же время, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонской области остается напряженной для врага.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз