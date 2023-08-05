Безуспешные атаки окупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба

Безуспешные атаки оккупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба
Россияне продолжают убивать мирных жителей и игнорировать законы и обычаи войны. Оккупанты терроризируют украинцев и наносят удары по военным и гражданским объектам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары армии РФ в сутки
За прошедшие сутки по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли один ракетный и 48 авиационных ударов по Украине. Они восемь раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
В настоящее время ракетная опасность в Украине остается высокой.
Удары украинских воинов в сутки
За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Авиация Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", — отметили в сообщении.
Ситуация на фронте 5 августа
В Харьковской области, а именно на Купянском направлении ВСУ с успехом отразили атаки оккупантов в районах Ольшаной и Синьковки.
В Луганской области на Лиманском направлении российская армия безуспешно наступала в районе Белогоровки.
В Донецкой области возле Бахмута украинские бойцы сдерживают действия врага в районе Курдюмовки.
"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки... На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки", — добавили в Генштабе.
В то же время, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Напомним, украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонской области остается напряженной для врага.