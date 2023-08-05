Безуспешные атаки окупантов и наступление ВСУ: сводка Генштаба

Украинский пилот дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне продолжают убивать мирных жителей и игнорировать законы и обычаи войны. Оккупанты терроризируют украинцев и наносят удары по военным и гражданским объектам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары армии РФ в сутки

За прошедшие сутки по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли один ракетный и 48 авиационных ударов по Украине. Они восемь раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

В настоящее время ракетная опасность в Украине остается высокой.

Удары украинских воинов в сутки

За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Авиация Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", — отметили в сообщении.

Ситуация на фронте 5 августа

В Харьковской области, а именно на Купянском направлении ВСУ с успехом отразили атаки оккупантов в районах Ольшаной и Синьковки.

В Луганской области на Лиманском направлении российская армия безуспешно наступала в районе Белогоровки.

В Донецкой области возле Бахмута украинские бойцы сдерживают действия врага в районе Курдюмовки.

"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки... На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки", — добавили в Генштабе.

В то же время, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонской области остается напряженной для врага.