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Російські терористи знову обстріляли Херсонщину: є постраждалий

5 серпня 2023 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Херсонщину 5 серпня
Наслідки обстрілу 5 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 5 серпня, російські терористи знову обстріляли Херсонщину. В результаті атаки постраждав цивільний чоловік та інфраструктура. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

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Обстріли Херсона 5 серпня

Відомо, що зранку окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Велетенське. В результаті терористичної атаки цивільний чоловік отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу. 

Окрім цього, пошкоджено приватні будинки. 

  • Наслідки обстрілу 5 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу 5 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Обстріли Херсона 4 серпня

Окрім цього, як повідомляють у прокуратурі, 4 серпня ворог скинув керовані авіабомби по селу Одрадокам'янка Бериславського району.

Ворожий вогонь травмував двоє місцевих жителів. 

Розпочато досудове розслідування

"За процесуального керівництва Бериславської та Олешківської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні прокуратури. 

Нагадаємо, 4 серпня РФ знову атакувала лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар. Кілька днів тому ворожа ракета вбила у цій медичній установі ще одного молодого лікаря.

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