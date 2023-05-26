Бєлгородський рейд показав серйозні проблеми оборони Росії, — ISW

Бійці російської ТрО. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на території регіону планується створення сім батальйонів територіальної оборони (ТрО). Таким чином чиновники РФ намагатимуться продемонструвати свою особисту участь в обороні російських прикордонних районів.

Про це пише в щоденному аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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ISW, посилаючись на слова Гладкова, повідомляє, що сім батальйонів налічують три тисячі осіб, зазнаючи, що це вже боєздатні підрозділи. Російські "воєнкори" заявляють, що ці батальйони мають сильну присутність, але їм серйозно заважає недостатнє постачання зброї.

"Ці батальйони, якщо їх залишити без фінансування та оснащення, навряд чи матимуть істотний позитивний вплив на безпеку російських прикордонних районів", — йдеться в повідомленні ISW.

Пригожин взяв участь в укріпленні прикордонних районів

Інститут вивчення війни пише, що губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков ще 9 березня повідомив, що російська влада витратила 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво "Засічної лінії" укріплень уздовж кордону Бєлгородської області з Україною.

Зазначається, що в жовтні 2022 року Пригожин оголосив про будівництво комплексу фортифікаційних споруд під назвою "Лінія Вагнера" на території Луганської, Донецької та Бєлгородської областей і розкритикував російську бюрократію за те, що вона не підтримує будівництво ліній.

"Нові заклики укріпити російські регіони вздовж російсько-українського кордону, швидше за все, не матимуть істотного ефекту, оскільки російські війська та війська Вагнера неправильно розподілятимуть живу силу, яка краще підійде для підтримки активних наступальних операцій (або оборони в самій окупованій Україні), укомплектувавши ці укріплення", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.