Белгородский рейд показал серьезные проблемы обороны России, — ISW

Бойцы русского ТрО. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона планируется создание семи батальонов территориальной обороны (ТрО). Таким образом, чиновники РФ будут пытаться продемонстрировать свое личное участие в обороне российских приграничных районов.

Об этом пишет в ежедневном аналитическом отчете Институт изучения войны (ISW).

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ISW, ссылаясь на слова Гладкова, сообщает, что семь батальонов насчитывают три тысячи человек, испытывая, что это уже боеспособные подразделения. Российские "военкоры" заявляют, что эти батальоны имеют сильное присутствие, но им серьезно мешает недостаточная поставка оружия.

"Эти батальоны, если их оставить без финансирования и оснащения, вряд ли окажут существенное положительное влияние на безопасность российских приграничных районов", — говорится в сообщении ISW.

Пригожин принял участие в укреплении приграничных районов

Институт изучения войны пишет, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 9 марта сообщил, что российские власти потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство "Засечной линии" укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.

В октябре 2022 года Пригожин объявил о строительстве комплекса фортификационных сооружений под названием "Линия Вагнера" на территории Луганской, Донецкой и Белгородской областей и раскритиковал российскую бюрократию за то, что она не поддерживает строительство линий.

"Новые призывы укрепить российские регионы вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку российские войска и войска Вагнера будут неправильно распределять живую силу, которая лучше подойдет для поддержки активных наступательных операций (или обороны в самой оккупированной Украине), укомплектовав эти укрепления", — отметили в ISW.

Напомним, ранее мы писали, что на среду 24 мая силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 кв. км Белгородщины . Эта территория находится под контролем РФ, а именно освободительных войск РФ. Регулярные войска РФ еще не зачистили Белгородщину.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.