Бєлгородщина останні новини 24 травня: ексклюзив

Скільки території Бєлгородщини контролює РДК: подробиці
Станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції.
"Спецоперація продовжується. Люди, які зайшли на територію Росії, рухаються в різних напрямках, звільняють нові невеликі населені пункти. Наразі сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ", — сказав Барановський.
Він також прокоментував запевнення Міноборони РФ про те, що Бєлгородщина буцімто зачищена, антитерористична операція скасована.
"За їхніми звітами вони і Київ брали… (мається на увазі за 3 дні. — Ред.). Це стабільна ситуація, коли вони живуть в якісь своїй паралельній реальності. Певно, їм зручно доповідати Путіну, що спецоперація йде за планом тощо", — відзначив Барановський.
Нагадаємо, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" більше двох діб перебувають на території Бєлгородської області.
У понеділок, 22 травня, вони прорвали прикордонну лінію поміж Україною та Росією і змогли зачистити найближчі населені пункти. Мета російських добровольців — звільнити прикордонні до зони військових дій райони Курська, Брянська та Бєлгорода.