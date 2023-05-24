Бєлгородщина останні новини 24 травня: ексклюзив

Російський Добровольчий Корпус на Бєлгородщині. Фото: Telegram

Станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції.

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"Спецоперація продовжується. Люди, які зайшли на територію Росії, рухаються в різних напрямках, звільняють нові невеликі населені пункти. Наразі сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ", — сказав Барановський.

Олексій Барановський. Фото: ФБ Олексій Барановський

Він також прокоментував запевнення Міноборони РФ про те, що Бєлгородщина буцімто зачищена, антитерористична операція скасована.

"За їхніми звітами вони і Київ брали… (мається на увазі за 3 дні. — Ред.). Це стабільна ситуація, коли вони живуть в якісь своїй паралельній реальності. Певно, їм зручно доповідати Путіну, що спецоперація йде за планом тощо", — відзначив Барановський.

Нагадаємо, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" більше двох діб перебувають на території Бєлгородської області.

У понеділок, 22 травня, вони прорвали прикордонну лінію поміж Україною та Росією і змогли зачистити найближчі населені пункти. Мета російських добровольців — звільнити прикордонні до зони військових дій райони Курська, Брянська та Бєлгорода.

