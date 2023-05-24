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Бєлгородський рейд: у NYT оприлюднили нові подробиці операції

24 травня 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бєлгородський рейд: у NYT оприлюднили нові подробиці операції
Добровольці під час рейду у Бєлгородській області. Фото: Російський добровольчий корпус
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 22 травня, на територію Бєлгородської області Росії увійшли добровольці, при цьому були виявлені сліди присутності українців. Проте посадовці спростовують звинувачення Кремля.

Про це повідомляє New York Times.

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Згідно зі звітами преси, що базуються на словах анонімної української офіційної особи, українські захисники не брали участі в операціях легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу у Бєлгородській області.

У статті The New York Times було описано роль українців. За словами цього джерела, їхні дії були переважно підтримуючими, і їх основним завданням було охороняти український кордон у районі операції, готуючись до можливої контратаки.

Те ж джерело відзначило, що під час військової операції російські добровольці зазнали втрат. Однак це не вплинуло на бойову готовність як Російського добровольчого корпусу, так і легіону "Свобода Росії".

Проте слід звернути увагу на затвердження російської сторони. У Кремлі заявили, що знищили понад 70 бійців, намагаючись подати їх як громадян України.

Нагадаємо, що перетин бойовим підрозділом легіон "Свобода Росії" державного кордону Російської Федерації в Бєлгородській області та проведення ним атакуючого характеру стало повною несподіванкою для ворога. А українська сторона завдяки цьому набула чергового бойового досвіду.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" спростували заяву губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова про знищену бронетехніку РДК. Вони оприлюднили відео, на якому видно цілі бронемашини.

 

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