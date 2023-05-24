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Белгородский рейд: в NYT обнародовали новые подробности операции

24 мая 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Белгородский рейд: в NYT обнародовали новые подробности операции
Добровольцы на рейде в Белгородской области. Фото: Российский добровольческий корпус
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 22 мая на территорию Белгородской области России вошли добровольцы, при этом были обнаружены следы присутствия украинцев. Однако чиновники опровергают обвинения, предъявленные Кремлем.

Об этом сообщает New York Times.

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Согласно отчетам прессы, базирующимся на словах анонимного украинского официального лица, украинские защитники не принимали участия в операциях легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса в Белгородской области. 

В статье The New York Times была описана роль украинцев. По словам этого источника, их действия были в основном поддерживающими, и их основной задачей было охранять украинскую границу в районе операции, готовясь к возможной контратаке.

Тот же источник отметил, что в ходе военной операции российские добровольцы понесли потери. Однако, это не оказало влияния на боевую готовность как Российского добровольческого корпуса, так и легиона "Свобода России".

Тем не менее следует обратить внимание на утверждения российской стороны. В Кремле заявили, что уничтожили свыше 70 бойцов, пытаясь представить их как граждан Украины.

Напомним, что пересечение боевым подразделением легион "Свобода России" государственной границы Российской Федерации в Белгородской области и проведение им действий атакующего характера стало полной неожиданностью для врага. А украинская сторона благодаря этому приобрела очередной боевой опыт.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" опровергли заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об уничтоженной бронетехнике РДК. Они обнародовали видео, на котором видны целые бронемашины.

 

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