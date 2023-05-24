Російські добровольці відповіли на заяви влади про знищення їхньої техніки

Російські добровольці із РДК. Фото: Telegram-канал РДК

Бійці "Російського добровольчого корпусу" спростували заяву губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова про знищену бронетехніку РДК. Вони оприлюднили відео, на якому видно цілі бронемашини.

Про це повідомив Telegram-канал “Російського добровольчого корпусу".

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Привіт губернатору

Російські добровольці із "Російського добровольчого корпусу" спростували заяву губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Той заявив про знищення бронетехніки, яку використовували російські добровольці.

Бронетехніка в строю

На Telegram-каналі виклали відеозапис із табору РДК.

На відео видно, що бронемашини, які використовують добровольці, є у цілком придатному стані.

Спростування заяви про убитих добровольців

Командир РДК Денис Нікітін також спростував заяву про убитих добровольців, фото з нібито тілами яких виклали російські пропагандисти.

"На першій фотографії, яку я бачив, ні в кого немає жовтого скотчу, який є розпізнавальним знаком номер один у нас, коли ми заходимо на територію РФ, проводимо інші військові операції", — заявив Нікітін в ефірі YouTube-каналу Марка Фейгіна.

Нагадаємо, що 22 травня у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни заявили 24 травня, що російським військам вдалося відтіснити добровольців із легіону "Свобода Росії" та РДК до кордону чи навіть вигнати їх з території Російської Федерації.