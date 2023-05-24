Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські добровольці відповіли на заяви влади про знищення їхньої техніки arrow

Російські добровольці відповіли на заяви влади про знищення їхньої техніки

24 травня 2023 10:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські добровольці відповіли на заяви влади про знищення їхньої техніки
Російські добровольці із РДК. Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бійці "Російського добровольчого корпусу" спростували заяву губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова про знищену бронетехніку РДК. Вони оприлюднили відео, на якому видно цілі бронемашини.

Про це повідомив Telegram-канал “Російського добровольчого корпусу".

Читайте також:

Привіт губернатору

Російські добровольці із "Російського добровольчого корпусу" спростували заяву губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Той заявив про знищення бронетехніки, яку використовували російські добровольці.

Бронетехніка в строю

На Telegram-каналі виклали відеозапис із табору РДК.

На відео видно, що бронемашини, які використовують добровольці, є у цілком придатному стані.

Спростування заяви про убитих добровольців

Командир РДК Денис Нікітін також спростував заяву про убитих добровольців, фото з нібито тілами яких виклали російські пропагандисти.

"На першій фотографії, яку я бачив, ні в кого немає жовтого скотчу, який є розпізнавальним знаком номер один у нас, коли ми заходимо на територію РФ, проводимо інші військові операції", — заявив Нікітін в ефірі YouTube-каналу Марка Фейгіна.  

Нагадаємо, що 22 травня у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни заявили 24 травня, що російським військам вдалося відтіснити добровольців із легіону "Свобода Росії" та РДК до кордону чи навіть вигнати їх з території Російської Федерації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB