Стало известно, какую пользу дал Украине рейд по тылам врага на Белгородщине.

Росийские добровольцы на Белгородщине 23 мая 2023 года. Фото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS

Пересечение боевым подразделением легион "Свобода России" государственной границы Российской Федерации в Белгородской области и проведение им действий атакующего характера стало полной неожиданностью для врага. А украинская сторона, благодаря этому, приобрела очередной боевой опыт.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник. Фото: УФОТО

"Главным выводом этой операции является то, что Украина приобрела стратегическую военную субъектность", — сказал Черник.

То есть, сказал он, наша доктрина стратегической наступательной обороны проходит сейчас апробацию.

Вместе с тем Черник призвал не поднимать сейчас планку ожиданий, что эта операция может как-то очень серьезно повлиять на ход войны.

"Пока — нет", — констатировал Черник.

Что произошло на Белгородщине

В соцсетях и телеграмм-каналах 22 мая появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, Легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Сегодня, 24 мая, легион "Свобода России" сообщил, что "демилитаризировал" мотострелковую роту ВС РФ. Также военные отметили, что ликвидировали еще несколько единиц бронетехники.