Бійці 3 ОШБр знищили російську гаубицю МСТА-Б, яка обстрілювала позиції ЗСУ — відео

Момент знищення ворожої цілі. Фото: скриншот

Військові третьої окремої штурмової бригади виявили та одним ударом знищили у одній з посадок російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б. Установка, як відомо, обстрілювала позиції Збройних Сил.

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням 3 ОШБр.

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Знищення російської гаубиці

Спочатку, як відомо, бійці провели розвідку місцевості, у ході якої виявили помітили ворожу гаубицю. Встановивши місцерозташування, артилеристи 3 ОШБР завдали по установці нищівного удару.

"Місце знаходження арти окупантів у одній із посадок зафіксувала система "Дельта". З БПЛА суміжників ціль підтвердили, а артилеристи Третьої штурмової бригади завдали їй фаталіті одним влучанням", — підписали відео бійці.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад ворога зі зброєю.

Також стало відомо, що бійці морської піхоти знищили російський розвідувальний дрон Supercam.