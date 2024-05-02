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Бійці 3 ОШБр знищили російську гаубицю МСТА-Б, яка обстрілювала позиції ЗСУ — відео

2 травня 2024 08:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бійці 3 ОШБр знищили російську гаубицю МСТА-Б, яка обстрілювала позиції ЗСУ — відео
Момент знищення ворожої цілі. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військові третьої окремої штурмової бригади виявили та одним ударом знищили у одній з посадок російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б. Установка, як відомо, обстрілювала позиції Збройних Сил. 

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням 3 ОШБр. 

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Знищення російської гаубиці

 

Спочатку, як відомо, бійці провели розвідку місцевості, у ході якої виявили помітили ворожу гаубицю. Встановивши місцерозташування, артилеристи 3 ОШБР завдали по установці нищівного удару. 

"Місце знаходження арти окупантів у одній із посадок зафіксувала система "Дельта". З БПЛА суміжників ціль підтвердили, а артилеристи Третьої штурмової бригади завдали їй фаталіті одним влучанням", — підписали відео бійці. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад ворога зі зброєю.

Також стало відомо, що бійці морської піхоти знищили російський розвідувальний дрон Supercam.

війна
ЗСУ
росіяни
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окупанти
війна в Україні
3 ОШБр

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