Бійці морської піхоти знищили російський розвідувальний дрон Supercam — кадри влучання

Знищення дрона РФ. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба ВМС ЗСУ в Telegram у неділю, 28 квітня.

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Відомо, що було знищено російський розвідувальний дрон Supercam, який літав над позиціями українських військових та фіксував необхідну інформацію.

"Завдяки вчасно отриманим координатам та точному влучанню, зенітники-остроградці достроково припинили роботу БпЛА окупантів", — зауважили у ВМС.

Скриншот допису ВМС

Нагадаємо, українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

Крім того, кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.