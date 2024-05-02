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Бойцы 3 ОШБр уничтожили российскую гаубицу МСТА-Б, которая обстреливала позиции ВСУ — видео

2 мая 2024 08:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бойцы 3 ОШБр уничтожили российскую гаубицу МСТА-Б, которая обстреливала позиции ВСУ — видео
Момент уничтожения враждебной цели. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военные третьей отдельной штурмовой бригады обнаружили и одним ударом уничтожили в одной из посадок российскую гаубицу советского производства МСТА-Б. Установка, как известно, обстреливала позиции Вооруженных сил.

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке 3 ОШБр.

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Сначала, как известно, бойцы провели разведку местности, в ходе которой обнаружили заметившую вражескую гаубицу. Установив месторасположение, артиллеристы 3 ОШБР нанесли по установке сокрушительный удар.

"Место нахождения арты кафиров в одной из посадок зафиксировала система "Дельта". Из БПЛА смежников цель подтвердили, а артиллеристы Третьей штурмовой бригады нанесли ей фаталити одним попаданием", — подписали видео бойцы.

Напомним, недавно пограничники-артиллеристы бригады "Месть" точным попаданием попали прямо в блиндаж оккупантов. Также был уничтожен склад врага с оружием.

Также стало известно, что бойцы морской пехоты уничтожили российский разведывательный дрон Supercam.

война
ВСУ
россияне
военные
оккупанты
война в Украине
3 ОШБр

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