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Бійці 47-ї бригади знищили ворожих пілотів та їх обладнання — рідкісні кадри

26 березня 2024 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 47-ї бригади знищили ворожих пілотів та їх обладнання — рідкісні кадри
Російський окупант перед ударом українського дрона. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували ворожих пілотів разом із позиціями та обладнанням. Для цього вони використали дрон-камікадзе з фугасом вагою у два кілограми.

Про це повідомив Teelgram-канал Strike Drones Company у вівторок, 26 березня.

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"Таке нечасто побачиш. Ліквідація ворожих пілотів разом з їх позицією та обладнанням. Вони настільки розслабились, що не одягають бронежилети й шоломи. Думають, що у безпеці, якщо працюють з підвалу", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що дрон-камікадзе з фугасом наших бійців вагою у два кілограми зайшов просто у середину підвалу і здетонував. Вижити після такого неможливо.

Нагадаємо, бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою FPV-дрона знищили укриття окупантів. Разом зі сховищем наші військові "відмінусували" ще й двох загарбників. 

Крім того, на Харківщині прикордонникам вдалося з міномета вразити один із захоплених окупантами екскаваторів, який використовувався для риття фортифікаційних споруд ворога.

росіяни
дрони
війна в Україні
фронт

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