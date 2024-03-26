ЗСУ атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму

Корабель "Костянтин Ольшанський". Фото: VMSU.info

Збройні сили України у вівторок, 26 березня, атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму. Наразі судно не в бойовій готовності.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Плетенчук розповів, що Сили оборони уразили корабель українською протикорабельною ракетою "Нептун". Наразі усі пошкодження з'ясовується, але відомо, що судно точно не в бойовій готовності.

Він нагадав, що "Костянтин Ольшанський" український корабель, але був захоплений російськими військами під час анексії Криму 2014 року.

"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. Але на десятий рік війни вони (росіяни. — Ред.) зрозуміли, що закінчуються в них великі десантні кораблі цього проєкту 775-го і вони вирішили його відновити. Упродовж року там проводили відновлювальні роботи, але метою цих робіт, як ми розуміємо, було зробити фальсифікацію, щоб відзвітувати московському керівництву і тим самим нерозуміючим споживач інформації в Росії і на окупованих територіях, що вони відновили один нібито зі своїх десантних кораблів, які раніше були пошкоджені", — пояснив речник МВС.

Плетенчук також додав, що росіяни хотіли видати ремонт "Костянтина Ольшанського" за відновлювання своїх кораблів: або "Мінськ" або ж "Оленогорсикй горняк", тому що там характер пошкодження такий, що їх відновлення досі під великим питанням.

"Але оскільки РФ хотіла відновити корабель і використовувати його проти нашої держави, українське керівництво прийняло рішення уразити судно "Нетуном"", — сказав він.

Крім того, відомо, що також уражені російські ВДК "Азов","Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

Пошкодження ворожого флоту

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми повідомляли, що внаслідок ураження корабля окупантів "Ямал", він наразі у критичному стані. Росіяни безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії Криму.

Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.