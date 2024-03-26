Бойцы 47 бригады уничтожили вражеских пилотов и их оборудование — редкие кадры

Российский оккупант перед ударом украинского дрона. Фото: скриншот с видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали вражеских пилотов вместе с позициями и оборудованием. Для этого они использовали дрон-камикадзе с фугасом весом в два килограмма.

Об этом сообщил Teelgram-канал Strike Drones Company во вторник, 26 марта.

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"Такое не часто увидишь. Ликвидация вражеских пилотов вместе с их позицией и оборудованием. Они на столько расслабились, что не одевают бронежилеты и шлемы. Думают, что в безопасности, если работают из подвала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон-камикадзе с фугасом весом в два килограмма наших бойцов вошел прямо внутрь подвала и сдетонировал. Выжить после этого невозможно.

Напомним, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона уничтожили укрытие оккупантов. Вместе с тайником наши военные "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Кроме того, в Харьковской области пограничникам удалось из миномета поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага.