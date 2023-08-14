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Бійці 54 бригади ефектно знищили ворога з повітря: відео

14 серпня 2023 17:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 54 бригади ефектно знищили ворога з повітря: відео
Окупант тікає від обстрілів ЗСУ. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський розповів, що бійці 54-ї окремої механізованої бригади з повітря "мінусують" ворога.

На відео видно, як військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас. Окупанти, що вижили, відразу почали бігти, але їх теж "наздогнав" український снаряд.

Що відомо про 54 бригаду

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи — механізоване поєднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю до бригади. Дислокується у м. Бахмут Донецької області. Підпорядкована Оперативному командуванню "Схід".

6 грудня 2022 року 54 окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського відзначено почесною відзнакою "За мужність і відвагу".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ на одному з напрямків точними ударами знищили два російські танки Т-80, а також вразили Т-72 і Т-90. Перед цим бійці ЗСУ професійно розшукали ворожі цілі.

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