Бійці 54 бригади ефектно знищили ворога з повітря: відео
Бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.
Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Як ЗСУ знищують окупантів
Сирський розповів, що бійці 54-ї окремої механізованої бригади з повітря "мінусують" ворога.
На відео видно, як військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас. Окупанти, що вижили, відразу почали бігти, але їх теж "наздогнав" український снаряд.
Що відомо про 54 бригаду
54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи — механізоване поєднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю до бригади. Дислокується у м. Бахмут Донецької області. Підпорядкована Оперативному командуванню "Схід".
6 грудня 2022 року 54 окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського відзначено почесною відзнакою "За мужність і відвагу".
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ на одному з напрямків точними ударами знищили два російські танки Т-80, а також вразили Т-72 і Т-90. Перед цим бійці ЗСУ професійно розшукали ворожі цілі.