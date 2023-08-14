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Бойцы 54 бригады эффектно уничтожили врага с воздуха: видео

14 августа 2023 17:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 54 бригады эффектно уничтожили врага с воздуха: видео
Оккупант убегает от обстрелов ВСУ. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 54 бригады эффектно с воздуха уничтожают врага. Украинские военные сначала выследили засаду россиян, а затем сбросили на них боеприпас.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Сырский рассказал, что бойцы 54-й отдельной механизированной бригады из воздуха "минусуют" врага.

На видео видно, как военные сначала выследили засаду россиян, а затем сбросили на них боеприпас. Выжившие оккупанты сразу начали бежать, но их тоже "догнал" украинский снаряд.

Что известно о 54 бригаде

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы — механизированное сочетание Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в г. Бахмуте Донецкой области. Подчинена Оперативному командованию "Восток".

6 декабря 2022 года 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины указом Президента Украины Владимира Зеленского отмечена почетным отличием "За мужество и отвагу".

Напомним, недавно ВСУ на одном из направлений точными ударами уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90. Перед этим бойцы ВСУ профессионально разыскали враждебные цели.

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