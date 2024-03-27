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Бойцы аэроразведки метко уничтожили вражескую САУ "Нона" — видео

27 марта 2024 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы аэроразведки метко уничтожили вражескую САУ "Нона" — видео
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы аэроразведки роты Luatwaffe нанесли точный удар, чем уничтожили две вражеские самоходные артиллерийские установки "Нона". Враг как раз готовился нанести удар из этих САУ по украинским военным.

Об этом сообщил командир группы Николай Колесник в Facebook в среду, 27 марта. 

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Колесник рассказал, что наши бойцы заметили две вражеские 2С9 САУ "Нона" на огневых позициях, которые готовились нанести огонь на поражение по Силам обороны. По его словам, дальность стрельбы этой установки — 13 км.

"Обнаружены экипажем аэроразведки роты LUFTWAFFE, огневое поражение от средств поражения старшего начальника ОТУ Запорожья. Прямое попадание, одна с детонацией, вторая просто сгорела тихонько. Спасибо всем за отличную работу!" — отметил командир группы.

Напомним, недавно журналист Юрий Бутусов показал уничтожение российских танков Т-80. Вражеские машины были ликвидированы аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.

А в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ показали эпические кадры огневой работы американского танка Abrams М1, который "охотился" на оккупантов Донецкой области.

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