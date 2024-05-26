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Прикордонники нищать позиції та техніку окупантів на Соледарському напрямку — відео

26 травня 2024 13:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники нищать позиції та техніку окупантів на Соледарському напрямку — відео
Момент удару по позиціях окупантів. Фото: скриншот із відео ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські прикордонники продовжують нищити позиції та техніку росіян. Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів. 

Про це ДПСУ повідомила у Telegram в неділю, 26 травня.

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Завдяки успішній роботі бойових дронів, прикордонникам бригади "Помста" на Соледарському напрямку вдалося завдати втрат окупантам. На відео зафіксували знищення пошкодженої на протитанковій міні ворожої БМП-2, ураження укриттів окупантів та влучні скиди з Mavic.

"Один загарбник прикинувся мертвим, але обдурити досвідчених операторів йому не вдалося", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно ДПСУ оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як дрони знищили ворожий автомобіль та позицію окупантів на півдні України.

Раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

війна
російські війська
Донецька область
обстріли
дрони
війна в Україні
втрати окупантів

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