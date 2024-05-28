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Прикордонники показали кадри знищення ворожої техніки FPV-дронами

28 травня 2024 17:13
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Бригадир Софія
редактор
Прикордонники показали кадри знищення ворожої техніки FPV-дронами
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Прикордонники бойової бригади прикордонників "Помста" показали ефективну роботу операторів FPV-дронів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 28 травня.

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Знищення ворожої техніки

Оператори нічної зміни важкого бомбера підрозділу "Фенікс" з бригади "Помста" Луганського прикордонного загону ефективно виконали завдання по знищенню техніки та укриттів противника.

На жвавій дорозі Бахмутському напрямку окупанти проводили транспортування боєприпасів та особового складу. Пілотам розрахунку ударного БПЛА "Вампір" вдалося знищити вантажівку "Урал" та "Камаз" з боєкомплектом ворога, а також вдарити по укриттям ворогів обабіч дороги.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів. 

Також прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів.

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Бахмут
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ДПСУ
втрати окупантів
FPV-дрони

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