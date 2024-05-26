Прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів

Момент удару по позиціях окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Нещодавно ДПСУ оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як дрони знищили ворожий автомобіль та позицію окупантів на півдні України.

Про це ДПСУ повідомила у Telegram в неділю, 26 травня.

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На опублікованих кадрах видно удари по позиції та автомобілю, які зняті як на камеру самого FPV-дрона, так і безпілотником, що фіксував наслідки ураження зі сторони. Відео демонструє точність та ефективність роботи українських прикордонників, які використовують сучасні технології для боротьби з агресором.

"Бойові пташки" прикордонників уразили авто та позицію окупантів на Південному напрямку", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.

Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який станом на п'ятницю, 24 травня, перебував в частинах східного фронту, розповів, що відбувається на полі бою.