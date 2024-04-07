Бійці "Азову" показали, як "затрофеїли" ворожий танк Т-72Б3М поблизу Тернів

Бійці "Азову" біля танку Т-72Б3. Фото: скриншот

Бійці легендарної бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України показали шокуючі кадри потужного відбиття штурму російських загарбників поблизу Тернів Донецької області.

Відповідне відео пресслужба "Азову" опублікувала в Telegram у суботу, 6 квітня.

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За інформацією азовців, внаслідок провального штурму росіяни втратили 11 одиниць техніки, зокрема новий Т-72Б3М, який українські бійці "затрофеїли".

"Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку. Бійці 12-ї бригади "Азов" та 95-ї бригади ДШВ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку. Загалом протягом штурму знищено понад 50 окупантів", — розповіли в "Азов".

Російський Т-72Б3 з комплексами РЕБ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. 12-та бригада спеціального призначення "Азов" показала полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів.

Також ми повідомляли, що поблизу Тернів військові полку "Азов" знищили ще й чергову російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок", яка якраз прямувала штурмувати позиції ЗСУ на Кремінському напрямку.