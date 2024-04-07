Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов arrow

Бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов

7 апреля 2024 03:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов
Бойцы "Азова" у танка Т-72Б3. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы легендарной бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области.

Соответствующее видео пресс-служба "Азова" опубликовала в Telegram в субботу, 6 апреля.

Читайте также:

Как "Азов" захватил вражеский танк

По информации азовцев, в результате провального штурма россияне потеряли 11 единиц техники, в том числе новый Т-72Б3М, который украинские бойцы "затрофеили".

"Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении. Бойцы 12-й бригады "Азов" и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались спасались бегством, бросая технику. Всего в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов", — рассказали в "Азов".

Российский Т-72Б3 с комплексами РЭБ
Российский Т-72Б3 с комплексами РЭБ. Фото: скриншот

Напомним, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. 12-я бригада специального назначения "Азов" показала охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов.

Также мы сообщали, что вблизи Тернов военные полка "Азов" уничтожили еще и очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая как раз направлялась штурмовать позиции ВСУ на Кременском направлении.

танки
Донецкая область
военные
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста