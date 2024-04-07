Бойцы "Азова" показали, как "затрофеили" вражеский танк Т-72Б3М вблизи Тернов

Бойцы "Азова" у танка Т-72Б3. Фото: скриншот

Бойцы легендарной бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области.

Соответствующее видео пресс-служба "Азова" опубликовала в Telegram в субботу, 6 апреля.

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По информации азовцев, в результате провального штурма россияне потеряли 11 единиц техники, в том числе новый Т-72Б3М, который украинские бойцы "затрофеили".

"Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении. Бойцы 12-й бригады "Азов" и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались спасались бегством, бросая технику. Всего в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов", — рассказали в "Азов".

Российский Т-72Б3 с комплексами РЭБ. Фото: скриншот

Напомним, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. 12-я бригада специального назначения "Азов" показала охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов.

Также мы сообщали, что вблизи Тернов военные полка "Азов" уничтожили еще и очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая как раз направлялась штурмовать позиции ВСУ на Кременском направлении.