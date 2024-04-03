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На Донеччині "Азовці" знищили рідкісний російський "Солнцепьок" — вражаюче відео

3 квітня 2024 15:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Донеччині "Азовці" знищили рідкісний російський "Солнцепьок" — вражаюче відео
Кадри знищення системи. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Донеччині поблизу населеного пункту Терни військові полку "Азов" знищили чергову російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Рідкісна ворожа установка саме прямувала на обстріл позицій Збройних сил на Кремінському напрямку.

Відео майстерної роботи показали в "Азові".

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Знищення "Солнцепьока"

Зазначається, що під час розвідки місцевості військові 12-ї бригади "Азов" помітили ворожу систему "Солнцепьок". Після цього оператори Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів завдали по ній нищівного удару нічним FPV-дроном.  

"Боєкомплект машини здетонував. Вибух не залишив екіпажу шансів на виживання", — кажуть бійці. 

Вона наголосили, що саме нічні ударні дрони є важливим озброєнням, яке дозволяє нищити ще більше російської артилерії. 

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій під час виконання бойових завдань знищили особовий склад та військову техніку окупантів. Для цього військові використали FPV-дрони та ракети Brimstone.

Додамо, нещодавно бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

війна
ЗСУ
росіяни
Сумська область
військові
окупанти
полк "Азов"
війна в Україні

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