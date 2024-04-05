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В Азові показали полювання нічних FPV на окупантів у Донецькій області

5 квітня 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові показали полювання нічних FPV на окупантів у Донецькій області
Знищений танк російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів.

Відео опублікувала 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.

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В "Азові" зазначили, що окупанти намагаються налагодити пересування і логістику на Кремінському напрямку у темну пору доби. 

"Оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов" знищують техніку та піхоту росіян під час нічних ротацій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині поблизу населеного пункту Терни військові полку "Азов" знищили чергову російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Рідкісна ворожа установка саме прямувала на обстріл позицій Збройних сил на Кремінському напрямку.

Також бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян.

ЗСУ
росіяни
Україна
Донецька область
окупанти
полк "Азов"
дрони

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