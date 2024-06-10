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Бійці бригади Кара-даг показали, як нищать росіян на Запоріжжі

10 червня 2024 15:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Штурмовики бригады Кара-Даг уничтожили оккупантов в Запорожье
Ворожий танк. Фото: скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Запорізькому напрямку 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмові дії. Внаслідок ударів українських бійців, було знищено російську техніку та особовий склад. 

Про це військові повідомили в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ в понеділок, 10 травня. 

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Втрати росіян та відео штурму 

Як повідомили бійці 15 БрОП НГУ "Кара-даг", вони провели активні наступальні та штурмові дії на Запорізькому напрямку. Як наслідок — п'ять "двухсотих" окупантів та розбита техніка росіян.

Воїни показали ефектне відео, як вони б'ють по техніці військових країни-агресора.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують щодня обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, протягом минулої доби, 9 червня, окупанти 429 разів вдарили по цивільних.

Тим часом бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Україна
окупанти
Запорізька область
війна в Україні
FPV-дрони
безпілотники
дрони

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