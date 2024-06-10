Штурмовики бригады Кара-Даг уничтожили оккупантов в Запорожье

Ворожий танк. Фото: скриншот з відео

На Запорізькому напрямку 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмові дії. Внаслідок ударів українських бійців, було знищено російську техніку та особовий склад.

Про це військові повідомили в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ в понеділок, 10 травня.

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Втрати росіян та відео штурму

Як повідомили бійці 15 БрОП НГУ "Кара-даг", вони провели активні наступальні та штурмові дії на Запорізькому напрямку. Як наслідок — п'ять "двухсотих" окупантів та розбита техніка росіян.

Воїни показали ефектне відео, як вони б'ють по техніці військових країни-агресора.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують щодня обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, протягом минулої доби, 9 червня, окупанти 429 разів вдарили по цивільних.

Тим часом бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.