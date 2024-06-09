Росія атакувала Запоріжжя 8 травня — які наслідки

На Запоріжжі лунали вибухи — ворог понад 420 разів атакував область
Російські загарбники продовжують щодня обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, протягом минулої доби окупанти 429 разів вдарили по цивільних.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріли Запоріжжя на 9 червня
"Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, ворог запустив 181 дрон різної модифікації на Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Новоандріївку.
Водночас окупанти 13 разів з РСЗВ атакували Роботине й Малу Токмачку та 235 разів обстріляли з артилерії Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне і Малинівку.
"Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — додав Федоров.
Нагадаємо, 1 червня внаслідок ворожої у Запоріжжі було пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери.
Також ми писали, що 26 травня окупанти вдарили по аеропорту в Запоріжжі.
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