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На Запоріжжі лунали вибухи — ворог понад 420 разів атакував область

9 червня 2024 08:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія атакувала Запоріжжя 8 травня — які наслідки
Наслідки обстрілів. Фото: Запорізька ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують щодня обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так, протягом минулої доби окупанти 429 разів вдарили по цивільних.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, ворог запустив 181 дрон різної модифікації на Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Новоандріївку.

Водночас окупанти 13 разів з РСЗВ атакували Роботине й Малу Токмачку та 235 разів обстріляли з артилерії Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне і Малинівку.

"Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — додав Федоров.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 1 червня внаслідок ворожої у Запоріжжі було пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери.

Також ми писали, що 26 травня окупанти вдарили по аеропорту в Запоріжжі.

російські війська
Запорізька область
окупанти
обстріли
війна в Україні

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