ВСУ уничтожают россиян в Запорожье и показали видео

Бойцы бригады Кара-даг показали, как уничтожают россиян на Запорожье
На Запорожском направлении 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмовые действия. В результате ударов украинских бойцов были уничтожены российская техника и личный состав.
Об этом военные сообщили в Telegram-канале Оперативный ВСУ в понедельник, 10 мая.
Потери россиян и видео штурма
Как сообщили бойцы 15 БрОП НГУ "Кара-Даг", они провели активные наступательные и штурмовые действия на Запорожском направлении. Как следствие — пять "двухсотых" оккупантов и разбитая техника россиян.
Воины показали эффектное видео, как они избивают по технике военных страны-агрессора.
Напомним, российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, за прошедшие сутки, 9 июня, оккупанты 429 раз ударили по гражданским.
Тем временем бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.
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