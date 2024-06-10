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Бойцы бригады Кара-даг показали, как уничтожают россиян на Запорожье

10 июня 2024 15:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
ВСУ уничтожают россиян в Запорожье и показали видео
Вражеский танк. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Запорожском направлении 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмовые действия. В результате ударов украинских бойцов были уничтожены российская техника и личный состав.

Об этом военные сообщили в Telegram-канале Оперативный ВСУ в понедельник, 10 мая.

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Потери россиян и видео штурма

Как сообщили бойцы 15 БрОП НГУ "Кара-Даг", они провели активные наступательные и штурмовые действия на Запорожском направлении. Как следствие — пять "двухсотых" оккупантов и разбитая техника россиян.

Воины показали эффектное видео, как они избивают по технике военных страны-агрессора.

Напомним, российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, за прошедшие сутки, 9 июня, оккупанты 429 раз ударили по гражданским.

Тем временем бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Украина
оккупанты
Запорожская область
война в Украине
FPV-дроны
беспилотники
дроны

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