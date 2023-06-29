Бійці "Едельвейсу" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла": відео
Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський винищувач Су-25.
Відео влучного пострілу бригада оприлюднила на своїй сторінці у Telegram.
Знищення російського Су-25
"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" — йдеться в повідомленні.
Бійці не приховували свою радість.
"Є! Є! Ти бачив? Красава! Пішов вниз с**а! На! На, б***ь! Здихай, твар, здихай! Падай, б***ь!" — радіє пострілу боєць бригади.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили:
- 314 ворожих літаків,
- 308 гелікоптерів,
- 3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 1261 крилату ракету.
Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, бронемашини, артилерійські системи і РСЗВ.
За 27 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 930 російських загарбників.
Крім того, росіяни втратили 13 бронемашин, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню і сім безпілотників.