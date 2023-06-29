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Бійці "Едельвейсу" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла": відео

29 червня 2023 04:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бійці "Едельвейсу" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла": відео
Бійці збили російський винищувач. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський винищувач Су-25. 

Відео влучного пострілу бригада оприлюднила на своїй сторінці у Telegram.

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Знищення російського Су-25

"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" — йдеться в повідомленні.

Бійці не приховували свою радість. 

"Є! Є! Ти бачив? Красава! Пішов вниз с**а! На! На, б***ь! Здихай, твар, здихай! Падай, б***ь!" — радіє пострілу боєць бригади.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили:

  • 314 ворожих літаків,
  • 308 гелікоптерів,
  • 3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 1261 крилату ракету.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить більше 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, бронемашини, артилерійські системи і РСЗВ.

За 27 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 930 російських загарбників. 

Крім того, росіяни втратили 13 бронемашин, шість артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню і сім безпілотників.

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