Бійці "Едельвейсу" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла": відео

Бійці збили російський винищувач. Фото: Скриншот

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський винищувач Су-25.

Відео влучного пострілу бригада оприлюднила на своїй сторінці у Telegram.

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"Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр "Едельвейс" за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25. Дякуємо хлопцям за їхню роботу! Слава Україні!" — йдеться в повідомленні.

Бійці не приховували свою радість.

"Є! Є! Ти бачив? Красава! Пішов вниз с**а! На! На, б***ь! Здихай, твар, здихай! Падай, б***ь!" — радіє пострілу боєць бригади.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня за час повномасштабного російського вторгнення ЗСУ збили:

314 ворожих літаків,

308 гелікоптерів,

3499 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

1261 крилату ракету.