Бойцы "Эдельвейса" сбили вражеский истребитель Су-25 с ПЗРК "Игла": видео
Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский истребитель Су-25.
Видео меткого выстрела бригада обнародовала на своей странице в Telegram.
Уничтожение российского Су-25
"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" — говорится в сообщении.
Бойцы не скрывали своей радости.
"Есть! Есть! Ты видел? Красавица! Пошел вниз с**а! На! На, б***ь! Сдыхай, тварь, сдыхай! Падай, б***ь!" — радуется выстрелу боец бригады.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня за время полномасштабного российского вторжения ВСУ сбили:
- 314 вражеских самолетов,
- 308 вертолетов,
- 3499 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 1261 крылатую ракету.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и РСЗО.
За 27 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 930 российских захватчиков.
Кроме того, россияне потеряли 13 бронемашин, шесть артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня и семь беспилотников.