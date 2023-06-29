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Бойцы "Эдельвейса" сбили вражеский истребитель Су-25 с ПЗРК "Игла": видео

29 июня 2023 04:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бойцы "Эдельвейса" сбили вражеский истребитель Су-25 с ПЗРК "Игла": видео
Бойцы сбили российский истребитель. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский истребитель Су-25.

Видео меткого выстрела бригада обнародовала на своей странице в Telegram.

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"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Бойцы не скрывали своей радости.

"Есть! Есть! Ты видел? Красавица! Пошел вниз с**а! На! На, б***ь! Сдыхай, тварь, сдыхай! Падай, б***ь!" — радуется выстрелу боец бригады.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня за время полномасштабного российского вторжения ВСУ сбили:

  • 314 вражеских самолетов,
  • 308 вертолетов,
  • 3499 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 1261 крылатую ракету.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и РСЗО.

За 27 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 930 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли 13 бронемашин, шесть артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня и семь беспилотников.

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