Бойцы "Эдельвейса" сбили вражеский истребитель Су-25 с ПЗРК "Игла": видео

Бойцы сбили российский истребитель. Фото: Скриншот

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский истребитель Су-25.

Видео меткого выстрела бригада обнародовала на своей странице в Telegram.

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"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25. Спасибо ребятам за их работу! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Бойцы не скрывали своей радости.

"Есть! Есть! Ты видел? Красавица! Пошел вниз с**а! На! На, б***ь! Сдыхай, тварь, сдыхай! Падай, б***ь!" — радуется выстрелу боец бригады.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июня за время полномасштабного российского вторжения ВСУ сбили:

314 вражеских самолетов,

308 вертолетов,

3499 БПЛА оперативно-тактического уровня,

1261 крылатую ракету.