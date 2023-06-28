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ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, — Генштаб

28 червня 2023 09:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, — Генштаб
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку, де закріплюються на нових досягнутих рубежах. Також Сили оборони України продовжують наступ на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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За словами Ковальова, українська армія продовжує наступати на трьох напрямках:

  • Бахмутському;
  • Бердянському;
  • Мелітопольському.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — підкреслив речник Генштабу.

Успіхи під Бахмутом

Сили оборони України атакували російські позиції в районі Бахмута на багатьох ділянках фронту.

Зокрема, наступ тривав північніше Соледара, південніше Берхівки, Залізнянського, Кліщіївки, Курдюмівки та Парасковіївки.

Успіхи ЗСУ під Бахмутом
Успіхи ЗСУ під Бахмутом

Андрій Ковальов підкреслив, що Збройні сили України мали на цих ділянках успіх, після чого почали закріплюватися на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 25 червня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом на деяких ділянках фронту Сили оборони за добу просунулися уперед до кілометра.

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