Бійці Інгулецької бригади показали, як знищують окупантів

Успішна робота бійців 60-ої бригади. Фото: скріншот

Інгулецька бригада, яка звільняла правобережну Херсонщину, продовжує знищувати ворога. Свіже відео підтвердило успішність бойових дій підрозділів цієї бригади.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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Інгулецька бригада проти окупантів

Однією із потужних складових Сил оборони України є 60-та окрема механізована Інгулецька бригада.

Восени минулого року вона брала участь у звільненні правобережної частини Херсонської області.

Після цього підрозділи бригади продовжили виконувати бойові завдання на лінії фронту.

Знищення російських військ

Facebook-сторінка Сухопутних військ опублікувала відео роботи Інгулецької бригади.

На відео можна побачити, як українські воїни знищують опорні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, кілька днів тому командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.