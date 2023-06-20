Бійці Інгулецької бригади показали, як знищують окупантів
Інгулецька бригада, яка звільняла правобережну Херсонщину, продовжує знищувати ворога. Свіже відео підтвердило успішність бойових дій підрозділів цієї бригади.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Інгулецька бригада проти окупантів
Однією із потужних складових Сил оборони України є 60-та окрема механізована Інгулецька бригада.
Восени минулого року вона брала участь у звільненні правобережної частини Херсонської області.
Після цього підрозділи бригади продовжили виконувати бойові завдання на лінії фронту.
Знищення російських військ
Facebook-сторінка Сухопутних військ опублікувала відео роботи Інгулецької бригади.
На відео можна побачити, як українські воїни знищують опорні пункти російських окупантів.
Нагадаємо, кілька днів тому командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.