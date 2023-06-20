Бойцы Ингулецкой бригады показали, как уничтожают оккупантов
Ингулецкая бригада, освобождавшая правобережную часть Херсонской области, продолжает уничтожать врага. Свежее видео подтвердило успеваемость боевых действий подразделений этой бригады.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Ингулецкая бригада против оккупантов
Одной из мощных составляющих сил обороны Украины является 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада.
Осенью прошлого года она участвовала в освобождении правобережной части Херсонской области.
После этого подразделения бригады продолжили выполнять боевые задания на линии фронта.
Уничтожение российских войск
Facebook-страница Сухопутных войск опубликовала видео работы Ингулецкой бригады.
На видео можно увидеть, как украинские воины уничтожают опорные пункты российских окупантов.
Напомним, несколько дней назад командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.