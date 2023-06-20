Бойцы Ингулецкой бригады показали, как уничтожают оккупантов

Успешная работа бойцов 60-й бригады. Фото: скриншот

Ингулецкая бригада, освобождавшая правобережную часть Херсонской области, продолжает уничтожать врага. Свежее видео подтвердило успеваемость боевых действий подразделений этой бригады.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Ингулецкая бригада против оккупантов

Одной из мощных составляющих сил обороны Украины является 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада.

Осенью прошлого года она участвовала в освобождении правобережной части Херсонской области.

После этого подразделения бригады продолжили выполнять боевые задания на линии фронта.

Уничтожение российских войск

Facebook-страница Сухопутных войск опубликовала видео работы Ингулецкой бригады.

На видео можно увидеть, как украинские воины уничтожают опорные пункты российских окупантов.

Напомним, несколько дней назад командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.