Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту

Українські бійці знищують піхоту ворога. Фото: Скріншот

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.

Відео злагодженої роботи українських підрозділів командувач оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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"Якісна робота артилерії та мінометів по росіянах, яку зафіксувала аеророзвідка 30 ОМБр", — написав Сирський.

Нагадаємо, запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А 17 червня у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція.