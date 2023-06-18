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Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту

18 червня 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту
Українські бійці знищують піхоту ворога. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.

Відео злагодженої роботи українських підрозділів командувач оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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"Якісна робота артилерії та мінометів по росіянах, яку зафіксувала аеророзвідка 30 ОМБр", — написав Сирський.

Нагадаємо, запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А 17 червня у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція. 

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