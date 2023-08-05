Бійці легіону "Свобода Росії" показали, як знищують склади зі зброєю окупантів

Знищення військової техніки РФ. Фото: скриншот з відео легіону "Свобода Росії"

Бійці легіону "Свобода Росії" показали ефективне знищення ворожого складу БК і ПММ в районі населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині. Успішну роботу провели пілоти БПЛА разом з розрахунком другого взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР.

Про це повідомили у телеграм-каналі легіону.

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Паніка окупантів

"Згідно з панічними вигуками в перехопленнях, окупаційні формування намагалися зберігати там міни 82 мм і 120 мм, 30 мм снаряди і протитанкові міни ТМ-62. Системно, послідовно й ефективно. Працює Легіон "Свобода Росії"", — додали у повідомленні.

Ефективність безпілотників

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з кожною новою місією бойові українські БпЛА стають все більш ефективними, а оператори набувають цінного досвіду. Російські цілі є чудовим полігоном.

Нагадаємо, атака дронами на російський танкер SIG є спільною спецоперацією СБУ і Військово-морського флоту України.