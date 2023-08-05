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Бойцы легиона "Свобода России" показали, как уничтожают склады с оружием оккупантов

5 августа 2023 23:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Бойцы легиона "Свобода России" показали, как уничтожают склады с оружием оккупантов
Уничтожение складов РФ. Фото: скриншот из видео легиона "Свобода России"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бойцы легиона "Свобода России" показали эффективное уничтожение вражеского состава БК и ГСМ в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области. Успешную работу провели пилоты БПЛА вместе с расчетом второго взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР.

Об этом сообщили в телеграмм-канале легиона.

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Паника оккупантов

"Согласно паническим крикам в перехватах, оккупационные формирования пытались хранить там мины 82 мм и 120 мм, 30 мм снаряды и противотанковые мины ТМ-62. Системно, последовательно и эффективно. Работает Легион "Свобода России"", — добавили в сообщении.

Эффективность беспилотников

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с каждой новой миссией боевые украинские БПЛА становятся все более эффективными, а операторы приобретают ценный опыт. Российские цели являются отличным полигоном.

Напомним, атака дронами на российский танкер SIG является совместной спецоперацией СБУ и Военно-Морского флота Украины.

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