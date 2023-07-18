Ще понад 700 солдатів та купа техніки: втрати росіян станом на 18 липня

Українські військові під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 17 липня, українські захисники знищили близько 710 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, артилерійські установки та бойові броньовані машини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати армії РФ за добу

За 17 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 710 російських військових.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 17 бронемашин, 38 артилерійських систем, 11 безпілотників та 27 одиниць автомобільної техніки.

Втрати армії РФ за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано;

танків — 4 119 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 8 051 (+17) од.;

артилерійських систем — 4 542 (+38) од.;

РСЗВ — 689 (+4) од.;

засобів ППО — 428 (+0) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 839 (+11) од.;

крилатих ракет — 1 273 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 086 (+27) од.;

спеціальної техніки — 677 (+0) од.

Втрати російської армії на 18 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.