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Маляр показала, який вигляд має БМП "Бредлі" після влучання російської ракети

15 червня 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр показала, який вигляд має БМП "Бредлі" після влучання російської ракети
Екіпаж бронеавтомобіля, який вижив завдяки західним стандартам якості. Фото: Telegram Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Американський бронеавтомобіль “Бредлі” врятував життя українських військових. Після прямого влучання у башту БМП російської ракети лише у одного члена екіпажу зафіксували легку контузію.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Ганна Маляр опублікувала фотографію бронеавтомобіля “Бредлі”, який під час бойових дій 47-ої бригади на південному фронті отримав пряме влучання російської ракети у башту.

БМП "Бредлі" після прямого влучання російської ракети
БМП "Бредлі" після прямого влучання російської ракети
Фото: Telegram Маляр

На світлині можна помітити, що пошкоджень на цьому зразку західної техніки мінімум. Після влучання “Бредлі” не зупинився, а механік-водій зумів відвезти бронемашину у безпечне місце і загасив полум’я на місці влучання.

Водій бронемашини
Водій бронемашини
Фото: Telegram Маляр

Ніхто всерйоз не постраждав

Іншим важливим моментом Маляр назвала те, що увесь екіпаж БМП вижив.

Єдиним наслідком прямого влучання російської ракети стала легка контузія у одного нашого військового.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", — підкреслила Маляр, наголосивши, що цей бронеавтомобіль уже перебуває на ремонті.

Маляр про якісний американський БМП "Бредлі"
Маляр про якісний американський БМП "Бредлі"

Нагадаємо, що ці американські бронемашини з’явилися на полі бою в Україні ще у квітні.

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