Маляр показала, який вигляд має БМП "Бредлі" після влучання російської ракети

Екіпаж бронеавтомобіля, який вижив завдяки західним стандартам якості. Фото: Telegram Маляр

Американський бронеавтомобіль “Бредлі” врятував життя українських військових. Після прямого влучання у башту БМП російської ракети лише у одного члена екіпажу зафіксували легку контузію.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Непробивна бронемашина

Ганна Маляр опублікувала фотографію бронеавтомобіля “Бредлі”, який під час бойових дій 47-ої бригади на південному фронті отримав пряме влучання російської ракети у башту.

БМП "Бредлі" після прямого влучання російської ракети

Фото: Telegram Маляр

На світлині можна помітити, що пошкоджень на цьому зразку західної техніки мінімум. Після влучання “Бредлі” не зупинився, а механік-водій зумів відвезти бронемашину у безпечне місце і загасив полум’я на місці влучання.

Водій бронемашини

Фото: Telegram Маляр

Ніхто всерйоз не постраждав

Іншим важливим моментом Маляр назвала те, що увесь екіпаж БМП вижив.

Єдиним наслідком прямого влучання російської ракети стала легка контузія у одного нашого військового.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", — підкреслила Маляр, наголосивши, що цей бронеавтомобіль уже перебуває на ремонті.

Маляр про якісний американський БМП "Бредлі"

Нагадаємо, що ці американські бронемашини з’явилися на полі бою в Україні ще у квітні.