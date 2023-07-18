Бойцы "Магуры" рассказали, как "Брэдли" охотится на оккупантов

Бойцы 47-й ОМБР на "Брэдли". Фото: t.me/annamaliar

Бойцы 47-й ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели, для того чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинских защитников не удалось.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр рассказала историю о мужественных военных 47-й ОМБР с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик". Воины на своем "Брэдли" умело работали на Запорожском направлении и уничтожили в одном бою сразу два российских танка.

Военный с позывным "Бублик". Фото: t.me/annamaliar

"Военные уже знают, что западная техника — магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется "Брэдли", россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов", — рассказывает заместитель министра обороны.

Отмечается, что на этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда окупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский "Брэдли".

Захватчики срочно ввели в бой пару Т-72. Однако оба российских танка были сразу сожжены.

"Брэдли" оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж", — отметила Маляр.

Напомним, за последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили на фронтах войны около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.