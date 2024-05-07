Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці підрозділу ГУР KRAKEN показали ефектні кадри оборони Часового Яру від окупантів arrow

Бійці підрозділу ГУР KRAKEN показали ефектні кадри оборони Часового Яру від окупантів

7 травня 2024 22:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бійці підрозділу ГУР KRAKEN показали ефектні кадри оборони Часового Яру від окупантів
Знищення позицій ворога. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Бійці підрозділ ГУР KRAKEN уже місяць захищають Часів Яр від окупантів. Зазначається, що ворог намагається просуватися з різних напрямків.

Про це повідомила пресслужба підрозділу активних дій ГУР МО KRAKEN у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Оборона Часового Яру

Увага! Відео нижче містить чутливий контент 18+

"Вже як місяць підрозділ активних дій ГУР МО KRAKEN стоїть на захисті міста, що стало одним з символів відваги та стійкості української армії", — заявили у підрозділі.

У повідомлені зазначається, що бійці героїчно утримують лінію оборони, щодня руйнуючи велику кількість противників, знищуючи ворожу бронетехніку та захоплюючи в полон.

"Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає. Звичайна робота сучасних Героїв", — додали у підрозділі

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмута. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти розраховують захопити Часів Яр до 9 травня

Донбас
війна
російські війська
військові
окупанти
війна в Україні
ГУР
Часів Яр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку