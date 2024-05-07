Бійці підрозділу ГУР KRAKEN показали ефектні кадри оборони Часового Яру від окупантів

Знищення позицій ворога. Фото: скриншот

Бійці підрозділ ГУР KRAKEN уже місяць захищають Часів Яр від окупантів. Зазначається, що ворог намагається просуватися з різних напрямків.

Про це повідомила пресслужба підрозділу активних дій ГУР МО KRAKEN у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Оборона Часового Яру

Увага! Відео нижче містить чутливий контент 18+

"Вже як місяць підрозділ активних дій ГУР МО KRAKEN стоїть на захисті міста, що стало одним з символів відваги та стійкості української армії", — заявили у підрозділі.

У повідомлені зазначається, що бійці героїчно утримують лінію оборони, щодня руйнуючи велику кількість противників, знищуючи ворожу бронетехніку та захоплюючи в полон.

"Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає. Звичайна робота сучасних Героїв", — додали у підрозділі

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмута.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти розраховують захопити Часів Яр до 9 травня.