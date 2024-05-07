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Бойцы подразделения ГУР KRAKEN показали эффектные кадры обороны Часового Яра от оккупантов

7 мая 2024 22:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Бойцы подразделения ГУР KRAKEN показали эффектные кадры обороны Часового Яра от оккупантов
Уничтожение позиций противника. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Бойцы подразделения ГУР KRAKEN уже месяц защищают Часов Яр от оккупантов. Отмечается, что враг пытается продвигаться по разным направлениям.

Об этом сообщила пресс-служба подразделения активных действий ГУР МО KRAKEN во вторник, 7 мая.

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"Уже как месяц подразделение активных действий ГУР МО KRAKEN стоит на защите города, что стало одним из символов отваги и стойкости украинской армии", — заявили в подразделении.

В сообщении отмечается, что бойцы героически удерживают линию обороны, ежедневно разрушая множество противников, уничтожая вражескую бронетехнику и захватывая в плен.

"Враг пытается продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет. Обычная работа современных Героев", — добавили в подразделении

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая.

Донбасс
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война в Украине
ГУР
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