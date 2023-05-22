Бійці РДК показали перші "трофеї" у боях в Бєлгородській області

Трофейний російський БТР у бійців РДК. Фото: скріншот з відео

У Бєлгородській області "Російський добровольчий корпус" "затрофеїв" БТР російської ФСБ. Окрім того, бійці взяли в полон одного російського військового.

Про це Російський добровольчий корпус повідомив у своєму Telegram.

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Перші трофеї РДК у Бєлгородській області

"Ми не дочекалися солодких подарунків від російської "опозиції", тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад. P.S. РДК 1:0 ФСБ", — йдеться у дописі РДК.

Також бійці показали, як очищують трофейну військову техніку від російської символіки та клеять наліпки Російського добровольчого корпусу.

Окрім військової техніки, Telegram-канали повідомляють, що РДК взяли в полон першого російського військового.

Що відбувається у Бєлгороді

У понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Пізніше у легіоні "Свобода Росії" повідомили про своє заходження до Бєлгородської області та "звільнення" першого села — Козинки.

Своєю чергою російська служба з надзвичайних ситуацій відправила попередження місцевому населенню Грайворонського та Шебекинського районів про можливий обстріл та закликала всіх мешканців знайти укриття.

Нагадаємо, в Офісі Президента прокоментували події в Бєлгородській області. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна не має "безпосереднього стосунку" до подій в Бєлгородській області Росії, а лише спостерігає за ними та вивчає ситуацію.