Бойцы РДК показали первые "трофеи" в боях в Белгородской области

Трофейный российский БТР у бойцов РДК. Фото: скриншот с видео

В Белгородской области и "Русский добровольческий корпус" "затрофеил" БТР российской ФСБ. Кроме того, бойцы взяли в плен одного российского военного.

Об этом Российский добровольческий корпус сообщил в своем Telegram.

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"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например. P.S. РДК 1:0 ФСБ", — говорится в сообщении РДК.

Также бойцы показали, как очищают трофейную военную технику от российской символики и клеят наклейки Российского добровольческого корпуса.

Кроме военной техники, Telegram-каналы сообщают, что РДК взяли в плен первого российского военного.

Что происходит в Белгороде

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, который состоит из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Позже в легионе "Свобода России" сообщили о своем захождении в Белгородскую область и "освобождении" первого села — Козинки.

В свою очередь, российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Напомним, в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.