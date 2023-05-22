Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы РДК показали первые "трофеи" в боях в Белгородской области arrow

Бойцы РДК показали первые "трофеи" в боях в Белгородской области

22 мая 2023 21:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы РДК показали первые "трофеи" в боях в Белгородской области
Трофейный российский БТР у бойцов РДК. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Белгородской области и "Русский добровольческий корпус" "затрофеил" БТР российской ФСБ. Кроме того, бойцы взяли в плен одного российского военного.

Об этом Российский добровольческий корпус сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Первые трофеи РДК в Белгородской области

"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например. P.S. РДК 1:0 ФСБ", говорится в сообщении РДК.

Также бойцы показали, как очищают трофейную военную технику от российской символики и клеят наклейки Российского добровольческого корпуса.

Кроме военной техники, Telegram-каналы сообщают, что РДК взяли в плен первого российского военного.

Что происходит в Белгороде

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, который  состоит из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Он также записал видеообращение с призывом к россиянам бороться за свободную от Путина Россию.

Позже в легионе "Свобода России" сообщили о своем захождении в Белгородскую область и "освобождении" первого села — Козинки.

В свою очередь, российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Напомним, в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас