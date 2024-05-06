Бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів

Знищення позицій ворога. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Військові 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали кадри своєї роботи.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у понеділок, 6 квітня.

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За наданою інформацією, протягом тижня оперативники 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого ефективно виконали завдання на південному фронті, досягнувши значних успіхів у нейтралізації ворожих позицій. Вони здійснили:

укриття з тиловим забезпеченням;

знищення польового арсеналу боєприпасів;

виведення з ладу складу пального;

знешкодження трьох ворожих транспортних засобів;

нейтралізацію 120-мм міномета;

виведення з бою 14 військовослужбовців противника, при цьому ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що українські прикордонники на Херсонщині знешкодили п'ять одиниць техніки окупантів.

Раніше Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння росіян.