Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів arrow

Бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів

6 травня 2024 22:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бійці ССО продемонстрували майстерні кадри знищення пального та зброї окупантів
Знищення позицій ворога. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Військові 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали кадри своєї роботи.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у понеділок, 6 квітня.

Читайте також:

Знищення окупантів

За наданою інформацією, протягом тижня оперативники 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого ефективно виконали завдання на південному фронті, досягнувши значних успіхів у нейтралізації ворожих позицій. Вони здійснили:

  • укриття з тиловим забезпеченням;
  • знищення польового арсеналу боєприпасів;
  • виведення з ладу складу пального;
  • знешкодження трьох ворожих транспортних засобів;
  • нейтралізацію 120-мм міномета;
  • виведення з бою 14 військовослужбовців противника, при цьому ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що українські прикордонники на Херсонщині знешкодили п'ять одиниць техніки окупантів

Раніше Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння росіян.

війна
російські війська
ЗСУ
Україна
окупанти
ССО
війна в Україні
втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень