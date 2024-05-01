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Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння росіян

1 травня 2024 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння росіян
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння РФ.

Відповідні кадри Сирський оприлюднив у Telegram в середу, 1 квітня.

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Знищення окупантів

На відео видно, як захисники влучними пострілами змушують російську техніку вибухати, а окупантів розбігатися.

Однак ворогу не вдається втекти, українські воїни знаходять військових РФ у всіх закутках, де вони ховалися і ліквідовують їх завдяки безпілотникам.

"Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми", — наголосив Сирський.

Раніше зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

Також ми писали, що українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

Крім того, кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.

ЗСУ
безпілотники
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський
фронт

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