Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов

Уничтожение позиций врага. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры своей работы.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций ВСУ в понедельник, 6 апреля.

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Уничтожение оккупантов

По предоставленной информации, в течение недели оперативники 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого эффективно выполнили задачи на южном фронте, достигнув значительных успехов в нейтрализации враждебных позиций. Они осуществили:

укрытие с тыловым обеспечением;

уничтожение полевого арсенала боеприпасов;

выведение из строя состава топлива;

обезвреживание трех вражеских транспортных средств;

нейтрализацию 120-мм миномета;

вывод из боя 14 военнослужащих противника, при этом еще двое получили ранения.

Напомним, что украинские пограничники в Херсонской области обезвредили пять единиц техники оккупантов.

Ранее Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения россиян.