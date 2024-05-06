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Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов

6 мая 2024 22:07
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Бригадир София
редактор
Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов
Уничтожение позиций врага. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры своей работы.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций ВСУ в понедельник, 6 апреля.

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По предоставленной информации, в течение недели оперативники 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого эффективно выполнили задачи на южном фронте, достигнув значительных успехов в нейтрализации враждебных позиций. Они осуществили:

  • укрытие с тыловым обеспечением;
  • уничтожение полевого арсенала боеприпасов;
  • выведение из строя состава топлива;
  • обезвреживание трех вражеских транспортных средств;
  • нейтрализацию 120-мм миномета;
  • вывод из боя 14 военнослужащих противника, при этом еще двое получили ранения.

Напомним, что украинские пограничники в Херсонской области обезвредили пять единиц техники оккупантов.

Ранее Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения россиян.

война
российские войска
ВСУ
Украина
оккупанты
ССО
война в Украине
потери оккупантов

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