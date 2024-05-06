Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры своей работы.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций ВСУ в понедельник, 6 апреля.
Уничтожение оккупантов
По предоставленной информации, в течение недели оперативники 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого эффективно выполнили задачи на южном фронте, достигнув значительных успехов в нейтрализации враждебных позиций. Они осуществили:
- укрытие с тыловым обеспечением;
- уничтожение полевого арсенала боеприпасов;
- выведение из строя состава топлива;
- обезвреживание трех вражеских транспортных средств;
- нейтрализацию 120-мм миномета;
- вывод из боя 14 военнослужащих противника, при этом еще двое получили ранения.
Напомним, что украинские пограничники в Херсонской области обезвредили пять единиц техники оккупантов.
Ранее Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения россиян.
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