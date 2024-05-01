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Прикордонники показали ефектні кадри знищення російської техніки

1 травня 2024 18:57
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Бригадир Софія
редактор
Прикордонники показали ефектні кадри знищення російської техніки
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують нищити сили ворога. За минулий тиждень прикордонники на Херсонщині знешкодили п'ять одиниць техніки окупантів. 

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у середу, 1 травня.

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Знищення ворожої техніки

Протягом останнього тижня на території лівого берега Херсонської області військові прикордонної служби знищили п’ять транспортних засобів окупантів, а також знешкодили їхній тимчасовий склад майна та військову позицію, оснащену станцією радіоелектронної боротьби. Крім того, було виконано обстріл ворожих фортифікаційних точок.

Нагадаємо, що бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.

Раніше ми писали, що бійці 47 ОМБр показали роботу БМП Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

росія
ЗСУ
Україна
прикордонники
військові
окупанти
війна в Україні
ДПСУ
втрати окупантів

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