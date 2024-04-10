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Бійці ССО знищили і ворожу машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" — відео

10 квітня 2024 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці ССО знищили і ворожу машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" — відео
Знищення російської машини комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожу машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" в Донецькій області. Ця система використовується для придушення супутникового звʼязку.

Про це повідомила пресслужба ССО у середу, 10 квітня, та показала відповідне відео.

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У відмостві розповіли, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій під час розвідки виявили ворожу машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" та мінуснули її за допомогою ударного дрона.

""Борисоглєбськ-2" використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах", — пояснили військові. 

Нагадаємо, нещодавно бійці-прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську ракетну систему залпового вогню "Ураган". Це була одна з тих ворожих артилерійських систем, які здійснюють безжалісний обстріл мирного Харкова й усієї області.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог залучав важку техніку.

Також ми писали, що бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

ЗСУ
військова техніка
ССО
війна в Україні
фронт

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