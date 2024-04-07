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Прикордонники показали кадри відбиття штурму окупантів поблизу Бахмута

7 квітня 2024 23:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники показали кадри відбиття штурму окупантів поблизу Бахмута
Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог залучав важку техніку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram в неділю, 7 квітня.

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Бронегрупа противника в складі 23 окупантів за підтримки танка та чотирьох бронетранспортерів намагалася штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Однак українським прикордонникам бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося знищити БТР-82А, ліквідувати дев'ять російських окупантів та знешкодити ще шість піхотинців.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій під час виконання бойових завдань знищили особовий склад та військову техніку окупантів. Для цього військові використали FPV-дрони та ракети Brimstone.

Також ми писали, що бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили техніку під час розвідки на місцевості.

прикордонники
Донецька область
окупанти
Бахмут
війна в Україні
фронт

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