Прикордонники показали кадри відбиття штурму окупантів поблизу Бахмута

Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку. Там ворог залучав важку техніку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram в неділю, 7 квітня.

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Бронегрупа противника в складі 23 окупантів за підтримки танка та чотирьох бронетранспортерів намагалася штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Однак українським прикордонникам бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося знищити БТР-82А, ліквідувати дев'ять російських окупантів та знешкодити ще шість піхотинців.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій під час виконання бойових завдань знищили особовий склад та військову техніку окупантів. Для цього військові використали FPV-дрони та ракети Brimstone.

Також ми писали, що бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили техніку під час розвідки на місцевості.